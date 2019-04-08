Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü 2 Yaralı

Adana'da koca dehşeti: 2 ölü 2 yaralı Adana'da boşanma aşamasında olduğu karısı ile baldızını öldüren bir kişi daha sonra karısının erkek kardeşi ile annesini de tabanca ile vurarak yaraladıADANA - Adana'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını ve baldızını tabancayla vurarak...

Adana'da koca dehşeti: 2 ölü 2 yaralı

Adana'da boşanma aşamasında olduğu karısı ile baldızını öldüren bir kişi daha sonra karısının erkek kardeşi ile annesini de tabanca ile vurarak yaraladı



ADANA - Adana'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını ve baldızını tabancayla vurarak öldürürken kayınvalidesi ile eşinin erkek kardeşini de yaraladı.

Olay, Seyhan İlçesine bağlı Sümer Mahallesi 69034 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. boşanma aşamasında olduğu eşi Ayla Ö.'ün kaldığı annesinin evine gitti. Daha sonra ev içeresinde tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ö. tabancasını çıkartarak Ayla Ö.'ye doğruldu. Bu sırada Ayla Ö.'ün kardeşi Reyhan İrketi kendini namlunun önüne attı. O sırada Mehmet Ö. tabancayı ateşledi. Sonra Mehmet Ö. ev içerisinde bulunan eşi Ayla Ö., kayın validesi Hacer İ ile karısının erkek kardeşi Bahri İ.'yide tabanca ile vurdu.

Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken Mehmet Ö. aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ayla Ö. ile kız kardeşi Reyhan İ. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Erkek kardeşleri Bahri İ.'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla alakalı çok yönlü soruşturma başlatırken Mehmet Ö'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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