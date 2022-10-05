Adana haber... Adana'da mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük

TÜRKİYE'nin mandalina ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Adana'da hasat başladı. Mart ayındaki don olayları nedeniyle rekoltenin yüzde 20 düşmesine rağmen havaların sıcak gitmesiyle talep az olunca, fiyatlar da kilo başına 4-5 TL ile sınırlı kaldı.

Türkiye'de üretilen 1 milyon 800 bin ton mandalinanın yüzde 40'ını karşılayan Çukurova'da hasat başladı. İçerdiği bol C vitamini nedeniyle kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan mandalinaların erkenci türleri, işçiler tarafından kesildikten sonra paketlenip kamyonlara yüklenerek hem Türkiye'nin dört bir yanına, hem de dünya ülkelerine gönderilmeye başlandı.