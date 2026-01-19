Adana\'da Markette Kardeş Kavgası

Adana'da bir markette kardeş olduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kardeş oldukları öne sürülen iki kişi bir markette kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında aile bireyleri tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga esnasında marketteki ürünler adeta yer bir oldu.

Yaşanan arbede güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ADANA