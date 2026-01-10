Adana\'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
M.K. idaresindeki 33 AFG 135 plakalı maden yüklü tır, Akkaya Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
