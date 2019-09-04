Son Dakika Haberleri: Adana'da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Adana'da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

36 dakika önce

Adana'da sözleşmeli er görevinden ayrılıp fabrikada işe başlayan Hüseyin Şimşek, motosikletiyle işe giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Adana'da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Adana'da sözleşmeli er görevinden ayrılıp fabrikada işe başlayan Hüseyin Şimşek, motosikletiyle işe giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde Hüseyin Şimşek'in (26) kullandığı 01 F 8074 plakalı motosikletle Hamdi S. yönetimindeki 38 SN 500 plakalı tır kavşakta çarpıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları gözyaşı döktü.

Şimşek'in sözleşmeli er olarak bir süre Suriye'de de görev yaptığı ve 11 ay önce görevinden istifa edip sanayi bölgesindeki fabrikada çalışmaya başladığı belirtildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Şimşek'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hüseyin Şimşek, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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