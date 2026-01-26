Adana\'da Yol Tartışması: Motosiklet Sürücüsü Tutuksuz Yargılanacak

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, kaskıyla servis aracının camını kıran sürücü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde 24 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisi sürücüsü D.Y. (53) ile motosiklet sürücüsü A.B. (41) arasında yol verme tartışması yaşandı. Bu sırada motosiklet sürücüsü önce servis şoförüne tepki gösterdi ardından da kaskıyla servisin kapısının camını kırdı. O anlar serviste bulunan bir işçi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Servisteki işçilerin inmesiyle taraflar arasındaki tartışma büyümeden sonlandırıldı. Öte yandan motosiklet sürücüsünün, servisten inen kişilerle tartıştığı sırada, "Canımız ucuz mu" diyerek kendini savunduğu görüldü. Olayın ardından motosiklet sürücüsü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Motosiklet sürücüsü A.B.'nin (41) ifadesinde, "Hava yağmurluydu aniden önüme çıktı kaydım sinirlendim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Sürücü ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA