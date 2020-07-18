Adana'daki fuhuş soruşturması kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

Kentte fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri öne sürülenlere yönelik 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 33 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 17'si adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 11'i tutuklanmış, 6'sı hakkında ise ev hapsi cezası verilmişti.

Kente giden ekipler, gözaltına aldıkları şüpheliyi işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri öne sürülenlere yönelik 30 Haziran'da düzenlediği operasyon kapsamında aranan Fadime Ş'nin Muş'ta olduğu belirlendi.

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