Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, takım kaptanı Salih Kavrazlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Mavi-lacivertli kulübün açıklamasında 23 yaşındaki kanat oyuncusu Salih ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen Salih Kavrazlı'ya kariyerinde başarı dilendi.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Kaptan Salih'le Ayrıldı - Son Dakika
