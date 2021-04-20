Adana'nın risk haritası yeniden kızardı - Son Dakika

Adana'nın risk haritası yeniden kızardı

20.04.2021 12:03
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı, System.String[]

Adana'da, geçen hafta alınan sıkılaştırma tedbirlerine rağmen vaka sayıları arttı.

Adana'da, geçen hafta alınan sıkılaştırma tedbirlerine rağmen vaka sayıları arttı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasının ise yeniden kırmızı olması korkuttu. Tam kapanma isteyen bir vatandaşın ise 'Öleceksek ölelim, kalacaksak kalalım' sözleri dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığının 3-9 Nisan'ı kapsayan verileri ile kıyaslandığında ülke genelindeki artış hızında düşüş eğilimi gösterirken 10-16 Nisan tarihleri arasında alınan sıkılaştırma tedbirlerine rağmen Adana'da vaka sayısında artış görüldü.

Adana'da geçtiğimiz hafta 100 binde 171.16 olan vaka sayısı yasakların uygulandığı hafta 100 binde 187.36'ya yükseldi. Adana'daki korona virüsü vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Adana'nın risk haritasında kentin neredeyse tamamında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge yeniden boyandığı görüldü.

Adana'da genel olarak maske zorunluluğuna uyulduğu gözlenirken, semt pazarları gibi toplu alanlarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmemesi ise endişe oluşturuyor.

"Biz ettik, biz buluyoruz"

HES mobil programı üzerindeki risk haritasını gören Muhittin Kurnaz isimli vatandaş, polisin yaptığı kumar baskınlarına değinerek, "Söylenecek bir şey yok. Biz ettik, biz buluyoruz. Devlet yetkilileri çıkıp bas bas bağırıyor ama biz aymazlıkta tavan yaptık. Maskesiz insanlar hala var. Üst üste toplanıp kumar oynayan insanlar düşünsün birazda. Dışarıda maskesi olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Kısıtlama da tam çözüm değil. En azından 15-20 gün tam kapanma olmalı. Öleceksek ölelim, kalacaksak kalalım" diye konuştu.

Aslan Ünal isimli vatandaş ise kentte halen maske takmayan vatandaşların olduğunu belirterek, "İnsanlarımız halen önemsemiyor. Gençlerimiz daha duyarsız. Mesafe ve maske hiç yok. Bu kadar olmaz yani. Böyle olursa bitmez bu hastalık. Böyle olursa ölümlerde artar. Herkes bu olayı ciddiye almalı. Herkes mesafesini, maskesini takmalı" ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana'nın risk haritası yeniden kızardı
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı
Adana'nın risk haritası yeniden kızardı

Hayat Eve Sığar, Nisan, Adana, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'nın risk haritası yeniden kızardı - Son Dakika


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