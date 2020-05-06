ADANA SOĞANA 250 TONLUK İHRACAT SERBESTLİĞİ - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca soğan ihracatına, ihracatçı başına 250 tonluk ihracat serbestliği getirildi. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, 'Bu karar üreticiye ve ihracatçıya önemli ölçüde nefes aldırdı. Bir sıkıntı yaşanması durumunda mevcut kotanın, 500 tona çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu birçok tarım ürünü de ülke içerisinde kaldı. Arzın fazla, talebin az olması nedeniyle ürünler elde kaldı ve fiyatlar gözle görülür biçimde düştü. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, tohumluk olmaması kaydıyla kuru soğan ve patates ihracatının ön izne bağlı mallar listesine eklendiğini bildirdi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ihracatçı başına 250 ton kota kondu ve ihracat başladı.

'ÜRÜNLERİN TARLADA KALMASI ENGELLENDİ'

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, soğan ihracatının kontrollü bir şekilde açılmasının, ürünlerin tarlada kalmasını engellediğini belirterek, 'Koronavirüs günlerinde özellikle hububat ürünlerinin ülkede kalması gerektiğini söylemiştik. Ancak düşüncemiz, yaş sebze ve meyve gibi raf ömrü kısa olan ürünlerin ihracatının açılmasından yanaydı. Dolayısıyla firik dediğimiz soğanın belirli ölçüde ihracatının açılmasının üreticiye önemli katkıları oldu. Bu tip ürünler uzun vadede depolanmaya gelmeyen ürünlerdir. Böyle ürünlerin özellikle rekolteye bakılarak ihracatının açılması gerekiyor. Soğan ihracatının açılması oldukça doğru bir karardı ve Ticaret Bakanlığı'na bu kararından dolayı teşekkür ediyoruzö dedi.

'İHRACATÇI NEFES ALDI'

Soğan ihracatının açılmasının üreticiye ve ihracatçıya önemli ölçüde nefes aldırdığını kaydeden İncefikir, 'Soğanı en çok ihraç ettiğimiz ülkeler arasında en başta Rusya Federasyonu geliyor. Onun ardından Ukrayna ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine ve Irak'a ciddi bir satışımız var. Soğan ihracatına, ihracatçı başına 250 tonluk bir kota verildi. Böylece ürünün tarlada kalması engellendi ve dışa satım sağlandı. Bir sıkıntı yaşanması durumunda bu kotanın 500 tona çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.