Adana Torbacı Operasyonu

Adana torbacı operasyonu 9 uyuşturucu satıcının üzerinde 71 bin lira para çıktı Adana'da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan 2'si kadın 9 uyuşturucu satıcısının üstünde ve evlerinde 8 kilo 300 gram esrar, 4 bin 200 uyuşturucu hap ile 71 bin lira para ele geçirildiADANA -...

Adana torbacı operasyonu

9 uyuşturucu satıcının üzerinde 71 bin lira para çıktı

Adana'da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan 2'si kadın 9 uyuşturucu satıcısının üstünde ve evlerinde 8 kilo 300 gram esrar, 4 bin 200 uyuşturucu hap ile 71 bin lira para ele geçirildi



ADANA - Adana'da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan 2'si kadın 9 uyuşturucu satıcısının üstünde ve evlerinde yapılan aramada, 8 kilo 300 gram esrar, 4 bin 200 uyuşturucu hap ile 71 bin lira para ele geçirildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 8 kilo 300 gram esrar, 4 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 9 şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 71 bin lira para ele geçirildi. Torbacıların arasında yakalanan iki kadının da polis baskıları yüzünden sokakta rahat uyuşturucu satamamasından dolayı evde uyuşturucu sattığı ileri sürüldü.

9 zanlı adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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