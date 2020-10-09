Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı - Son Dakika

Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı

09.10.2020 19:08
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı, System.String[]

TÜRKİYE'nin ilk dijital festivali olma özelliği taşıyan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Adana Uluslararası Lezzet Festivali', kent protokolünün mangal ateşini yakmasıyla başladı.

TÜRKİYE'nin ilk dijital festivali olma özelliği taşıyan ve bu yıl  4'üncüsü düzenlenen 'Adana Uluslararası Lezzet Festivali', kent protokolünün mangal ateşini yakmasıyla başladı.

Adana Valiliği'nin himayesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin açılışı Merkez Park'ta gerçekleştirildi. Vali Süleyman Elban, ünlü şef Cüneyt Asan, yemek uzmanı ve yazarı Sahrap Soysal ile il protokol üyelerinin katıldığı 'İlham Veren Tüm Renkleriyle Adana' temalı festival İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle dijital ortamda yapılan festivalde katılımcılar kurulan dev mangalın ateşini yaktı. Ardından şef Cüneyt Asan, platformda et pişirerek protokole ikram etti.

'TAKİPÇİLERE ADANA MUTFAĞINI TANITACAĞIZ'Festivalde konuşan Vali Süleyman Elban, geçen 3 yıl içerisinde Adana Uluslarası Lezzet Festivali'nin hem Adana'da hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi gördüğünü belirtti. Vali Elban, "Ancak yaklaşık 10 aydır dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle birçok etkinlikler ertelenmek ya da şekil değiştirmek zorunda kaldı. Biz de 3 yıldır büyük coşkuyla devam eden bu festivalin bu yıl pandemi şartlarına uygun olarak yapılması durumunda bu geleneksel yapının devam edeceğini, aksi takdirde bir aksamaya neden olacağını düşündük ve festivalimizi bu yıl da yapmaya karar verdik. Ancak dijital platforma taşıyarak aynı zamanda Türkiye'de de bir ilki başlatmış olduk. İlk kez bir gastronomi, lezzet festivali de dijital ortamda yapılmaya başlanmış oldu. Festivalde takipçilerimize Adana mutfağını damak olarak tattıramayacağız ama görsel olarak kendilerine Adana mutfağını tanıtmış olacağız" diye konuştu.'ADANA MUTFAĞI ŞİFALI, SAĞLIK VEREN BİR MUTFAK'Adana mutfağının lezzeti kadar şifa kaynağı da olduğuna vurgu yapan Vali Elban, şöyle konuştu:

"Adana mutfağı gerçekten de tanıtılması gereken, tanıtıldıkça anlatılması gereken, anlatıldıkça detayına girilmesi gereken geniş bir mutfak. 12 ay boyunca birçok meyve, sebze ve bitki sürekli yetişebilen, Toroslar gibi çok sayıda endemik bitkiyi barındıran bir coğrafyaya sahip. En az 450'nin üzerinde endemik bitki sadece ilimiz sınırları içerisinde yetişiyor. Seyhan ve Ceyhan arasına gelip buranın bitkilerinin gücünü ve kalitesini gören Lokman Hekim tüm şifalı iksirlerini bu coğrafyada hazırlamış. Rivayet olunduğu üzere Misis Köprüsü üzerinde ölümsüzlük iksirini maalesef kaybetmiş. Onun topladığı bitkiler hala mutfağımıza tat vermeye devam ediyor. Dolayısıyla bizim mutfağımız aynı zamanda şifalı bir mutfak, sağlık veren de bir mutfak. Adana mutfağının bu özelliği pandemi şartlarını yaşadığımız şu dönemde sağlık, şifa açışından önemli olması ayrıca önemli hususlardan bir tanesidir."


Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı

Adana Valiliği, Süleyman Elban, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı - Son Dakika

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