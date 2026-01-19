Adapazarı'nın Meşhur Ciğercisi - Son Dakika
19.01.2026 12:32
71 yaşındaki Rıdvan Ademoğlu, tarihi lokantasında ciğer ustalığıyla gastronomi turizmine katkı sağlıyor.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Tarihi Uzun Çarşı'nın en eski işletmelerinden biri olan ve esnaf lokantası olarak başladığı yolculuğunu şehrin meşhur ciğercisi olarak sürdüren lokantanın sahibi, şehrin gastronomi turizmine katkı sunuyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve tarihi 18-19. yüzyıllara kadar uzanan Uzun Çarşı'nın en eski işletmelerinden biri olan ve esnaf lokantası olarak başladığı yolculuğunu şehrin meşhur ciğercisi olarak sürdüren lokantanın sahibi 71 yaşındaki Rıdvan Ademoğlu, ağabeylerinden öğrendiği mesleğiyle şehrin gastronomi turizmine katkı sunuyor. İlkokulu bitirdikten sonra çalıştığı dükkanda deneyim sahibi olan Ademoğlu, ciğerin iyisini dokunarak anladığını kaydetti. Dükkanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Ademoğlu, "İlkokulu bitirdim, babam beni abilerimin yanına yolladı. 60 seneye yakın zamandır çalışıyorum. Benim okulum, tahsilim her şeyim bu dükkan oldu. Burada büyüdüm. Şimdi iki oğlumla devam ediyorum, bayrağı onlara teslim etmek üzereyim. Önce abilerim sonra ben şimdi ise evlatlarım, üçüncü kuşak oluyor. Bu dükkan benim için her şey. Çocukluğumdan beri yapıyorum. Ben ilkokul mezunuyum. Başka okula gitmedim. Okulum, tahsilim her şeyim bu dükkanda. 58 sene oldu 60'a dayanıyor. Şöyle bir tokat attığım zaman ciğerin nasıl olduğunu anlarım. Dana ciğeri kullanıyoruz. Güzel özellikleri var. Damarları, sinirleri güzelce ayıklıyoruz. Ondan sonra Ayçiçek yağında pişirip müşterimize sunuyoruz" dedi.

"Çok eski müşterilerimiz var"

Müdavim müşterilerinden ve et maliyetlerinin artışına dikkat çeken Ademoğlu, "Çok azaldı ama çoğu tabi rahmetli oldu. Yaşlandılar. Küçüklüğümüzde hizmet verdiğimiz müşterilerin çoğu rahmetli oldu. Bazıları hala geliyor. Çocuklarımıza baban nerede diye soruyorlar olmadığım zamanlar. Çok eski müşterilerimiz var. Maliyet çok arttı. Her şey çok pahalı. Her alışımızda fiyatlar değişiyor. Örneğin eskiden ciğeri biz etin üçte biri fiyatına alıyorduk. Şuanda kafa kafaya geldi. Et bin lira oldu, ciğer 700 lira oldu. Şuandaki güncellediğimiz fiyat olarak porsiyonu 300 liraya veriyoruz ama maliyetler arttı" şeklinde konuştu.

"Hem üniversiteyi okuduk hem lokantada devam ettik"

İşletmenin üçüncü kuşak temsilcisi Adem Ademoğlu, "20 yıldır mesleğin içindeyiz. Üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Önce amcalarım bu işi yapıyordu. Sonra babam ve şimdi ben ve abim olarak devam ediyoruz. Ben 20 yıldır buradayım. Abim 30 yıldır burada. Şuanda biz devam ediyoruz. Ortaokulda yaz tatillerinde yardım ediyordum. Sonra lisede devam ettik. Üniversiteyi hem okuduk hem lokantada devam ettik. 20 yıldır da severek devam ediyoruz. Çocukluğumuz bu tarihi çarşıda geçti. Mesleğimizi de çok seviyoruz. Çok güzel anlarımız oldu. Babam bu işi yavaş yavaş bize bırakıyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Kültür, Yerel, Son Dakika

