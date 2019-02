Aday olmadı ama destekte vermedi

Aday olmadı ama destekte vermediMirza : "Ben Fikret Şahin ve Ahmet Akın 'dan iyi bir CHP 'liyim"BALIKESİR - Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Dursun Mirza 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmemesi ardından düzenlediği basın toplantısında başka bir partiden aday olmayacağını ve partisinden ayrılmayacağını ifade etti.Bandırma'da CHP'li Belediye Başkanı Dursun Mirza 31 Mart mahalli idareler seçimlerine doğru giden süreçte CHP Milletvekili Ahmet Akın ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Bandırma'ya, Balıkesir'e, partisine zarar gelmemesi amacıyla hiçbir yerden aday olmamaya karar verdiğini ifade eden Mirza, "Ben CHP'den aday adayı oldum. Adaylığım MYK tarafından geri çevrildi. Ondan sonra da bir süreç yaşadık bugüne kadar. Bandırma'ya döndüğümde bir infialle karşılaştım. Yüzlerce binlerce insanın önerileri ile karşılaştım. Başka partiden aday olmam konusunda büyük baskılar oluştu. Binlerce insan destek mesajları verdi. Kimisi bağımsız kimisi de herhangi bir partiden aday olmam konusunda çok önemli baskılar yaptı. Hiçbir partiye müracaatta bulunmadım. Ona rağmen teklifler, talepler devam etti. Bütün bunlar da tabi kafamızı karıştırdı. Araştırmalar, anketler yaptırdık. Dolayısıyla o süreci yaşadık. Bu süreçte gördüm ki Bandırma'da bir bölünme yaşanacak. Kendi arkadaşlarım arasında bir mücadele olacak. Bunun Bandırma'ya, Balıkesir'e, partiye, bizlere zarar vereceğini düşündüm. Bu nedenle hiçbir yerden aday olmamaya karar verdim" dedi."Ahbap-çavuş ilişkileri ile beni aday yapmadılar"Genel Merkez tarafından Bandırma'ya gönderilen heyetin yazdığı raporda da kendisinin başarılı bir Belediye Başkanı olduğunun ifade edildiğini savunan Mirza, " İlçe Örgütü'nün, İl Örgütü'nün önerisi dinlenmedi ve Belediye'nin başarısına da bakılmadı. Haksızlıklar, adaletsizlikler burada ortaya çıktı. Çok açık bir biçimde Genel Merkez kendi koyduğu kriterlere uymadı. Ahbap-çavuş ilişkileri ile, başka türlü ilişkilerle, şikayetlerle, bir takım görüşmelerle ya da başka kaynaklarla bizi aday yapmadılar. İçime sinmedi, vicdanım el vermedi. Bütün baskılara rağmen şahsi kararımla aday olmamaya karar verdim. Çünkü parti ikiye bölünecekti. Partimiz adına, Belediye adına sorunlar oluşturacaktı. Bir başka partinin önünü açacaktı. Bu nedenle yapılan haksızlıkları, eşitsizlikleri sineye çekerek, kendi partime karşı mücadele etmeme kararı aldım" dedi."Ben Fikret Şahin ve Ahmet Akın'dan iyi bir CHP'liyim"CHP'li Mirza düzenlediği basın açıklamasında sitemkar ifadelerde bulunarak, "Partimden ayrılmıyorum çünkü ben iyi bir CHP'liyim. Benim yaşamım mücadelelerle dolu bir yaşamdır. Ben CHP'de 5 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Seçim Komitesi Başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yaptım. Örgütten gelen bir insanım. Bandırma'yı da uzun yıllardır sokak sokak, kahve kahve tanırım. Yüzde 70'ini de ismen tanırım. Benim Tolga Tosun ile en küçük bir problemim yok ama Tolga Tosun üzerinden benimle hesaplaşanlar var. Kuyruk acısı olanlar, bana karşı seçim kaybedenler, Belediye'den beklentilerini bulamayanlar, çocuklarını işe alamadıklarımız ya da meclis üyesi olamayanlar halen Tolga Tosun üzerinden hesaplaşmaya devam ediyorlar. Sosyal medyada yazan, meczuplar diyorum ben onlara. Hayatında bir baltaya sap olamamış, hayatında bir işe yaramamış, sadece sosyal medyada yer almaktan başka bir şey yapmamış adamlar var ve halen yazmaya devam ediyorlar. Aday olmam durumunda bir başka partiye şans doğacaktı. Biz anamızdan Başkan doğmadık. 5 yıldır Başkandım. Daha önce de bu kentte STK 'larda ve siyasette vardım şimdiden sonra da varolmaya devam edeceğim. Ülkemiz kötü yönetiliyor. Bu kötü yönetim devam etmemeli. Ama halka güven verecek gerçek Atatürkçü ve gerçek Sosyal Demokrat partiye de, parti yönetimine de ihtiyaç var. Görüyoruz ki kötü yönetime karşı bir alternatif oluşturamıyoruz. Ben bundan sonraki yaşamımda da CHP'nin gerçek Atatürkçü bir parti olması için mücadele edeceğim. Gerçek bir sosyal demokrat parti olması için mücadele edeceğim. Bu partinin her aşamada her kademede daha liyakatli ellerde, daha ilkeli davranan ellerde olması için mücadele edeceğim. Ben genel Başkan'dan da daha iyi bir partiliyim. Seyit Torun 'dan da daha iyi partiliyim. Milletvekillerimiz Fikret Şahin'den de, Ahmet Akın'dan da daha iyi partiliyim" dedi."Aday yapılmadığı gece göbek atanlar, en mutlu günüm diyenler var"CHP'nin Bandırma Belediye Başkan Adayı Tolga Tosun'a seçim çalışmalarında destek verip vermeyeceği sorusunu da yanıtlayan Mirza, "Aday olmayarak en büyük desteği veriyorum. Benim Tolga Tosun ile gezmem yanında olmam arkadaşlarımızın yaklaşımına bağlı. Onun çevresinde beni yanında istemeyenler var. Dolayısıyla benden rahatsız olan insanlar var ve aday yapılmadığım gece de göbek atanlar var. Ayrıca en mutlu günüm bugün diyenler var. Ben onları rahat bırakmak istiyorum. Ben Tolga Tosun ile 3 kez görüştüm. İlk iki görüşmemde de tavsiyelerde bulundum. Benden ne istiyorsun diye sordum. Ağabeylik, destek istiyorum dedi. Bende senden Bandırma'da CHP'yi bütünleştirmeni istiyorum dedim. CHP 2009 yılından beri Bandırma'da bütünlükle hareket ediyor ve sonuç alıyor. Şu anda Ticaret Odası'ndan 4-5 adayın geldiğini, İyi Parti'den 4-5 adayın geldiğini, yer kalmadığını söyledi. İstenmeyen meclis üyelerinden söz etti. En çok beni bu üzdü. Benim en çalışkan, bu partiye emek vermiş, bu Belediye'de projeler yapmış, ortaya eserler koymuş meclis üyelerini tu kaka göstermeye kimsenin hakkı yok. Benim hiçbir talebim yok. Ben Tolga Tosun'a hiçbir isim söylemedim. Tolga Tosun istediğini alır, istediğini almaz. Ben seninle yürürüm ama bana şunu verirsen gibi bir şey asla olmaz. Ticaret Odası'ndan gelen arkadaşlar konusunda endişelerimi söyledim. Tabi dışarıdan partiye insan gelir ama o kadar fazla CHP'nin üyesi olmadan 5-6 kişi CHP'ye üye olup birden meclise alınıyorsa bunda bir yanlışlık olabilir dedim " diye konuştu."Bandırma'nın geleceğinin rantçılarla paylaşılmasından korkuyorum"Bandırma Belediye Başkanı Mirza açıklamalarının devamında yeni dönemde Bandırma Belediyesi çalışanlarının maaş alamamasından ve Bandırma'nın rantçılar tarafından paylaşılmasından korktuğunu ifade ederek, "Bu ülkenin karanlığa gittiği konusunda, ekonominin battığı, insanlarımızın geçim sıkıntısı konusunda korkularım var. Gelecekte Bandırma Belediyesi çalışanlarının maaş alamaması konusunda korkularım var. En önemlisi Bandırma'nın çağdaş yaşamının akamete uğramasından korkuyorum. Bu kent demokrasinin, barışın, kardeşliğin, sosyal yaşamın, kültürün kenti. Bundan uzaklaşmasından korkuyorum. İktidar partisinin geçmişte yaptıklarını biliyorum. 2009'da seçilip geldiğimizde nasıl bir yaşam biçimi dayatıldığını, ruhsatlar konusunda verilmediğini, yaşamda kısıtlamalar yapılmak istendiğini, lokanta, kahvehane ve içkili mekanların saat 11'de kapatılmak istendiğini biliyoruz. Bandırmalıların yaşam tarzına ket vurulmasından korkuyorum. Bandırma'nın geleceğinin rantçılarla paylaşılmasından korkuyorum. Onun için burada halkçıların olması lazım rantçıların değil. Burada küçük hesaplarla, kişisel hesaplarla hareket edildi. Kenti düşünselerdi, halkta kimin daha çok karşılığı var onu düşünselerdi, en azından kendilerinin gönderdiği heyetin raporuna sadık kalabilselerdi, kişisel davranmasalardı belki de böyle bir sonuç çıkmazdı. Tolga Tosun arkadaşımız ön seçimden çıkmış olsaydı yanında koşa koşa gezerdim. Anketlerde bana 5-10 puan yakın çıksaydı yanında gezerdim. Kişisel bir sorunum yok, ortada açık bir adaletsizlik var. Buna sebep olanları da biliyorum ve onlarla mücadelem devam edecek. Bunları uygun ortamlarda yüzlerine vurmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.Mirza'nın ardından söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise "Bunun böyle olacağını hep tahmin ediyordum. Bu normal ve kolay bir psikoloji değil. Benimde adaylığı geldi ve gitti ama ben Sayın Başkanın hiçbir zaman başka bir partiye gideceğini düşünmedim ve bunu da Genel Başkan'a söylemiştim. Gerçekten kendisi örnek bir belediyecilik yaptı. Artık bayrağı daha yükseklere taşımak için Tolga Tosun Başkanımızla yürüyeceğiz." açıklamasında bulundu.