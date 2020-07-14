Adıyaman'da bazı kaymakam ve vali yardımcıları değişti - Son Dakika

Adıyaman'da bazı kaymakam ve vali yardımcıları değişti

Cumhurbaşkanlığının kaymakam ve vali yardımcılarının yer değişikliğini içeren kararname yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığının kaymakam ve vali yardımcılarının yer değişikliğini içeren kararname yayımlandı.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı


Adıyaman bir çok kaymakam ve vali yardımcısının görev yerleri bu kararname ile değişti. Tut, Çelikhan, Sincik, Samsat ve Gerger ilçelerinin kaymakamları değişti.


Yayımlanan kararnameye göre kaymakam ve vali yardımcılarının yeni görev yerleri şöyle:


"Çorum Osmancık Kaymakamlığına Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Adıyaman Vali Yardımcılığına Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Aksaray Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Tugay Tut Kaymakamlığına, Adıyaman Vali Yardımcılığına Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Kayseri Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdar Samsat Kaymakamlığına, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirbağ Elazığ Vali Yardımcılığına, Ordu Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar Çelikhan Kaymakamlığına, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru Şırnak Vali Yardımcılığına, Gaziantep Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl Sincik Kaymakamlığına, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir Siirt Vali Yadımcılığına,Ordu Mesudiye Kaymakamı Emin Kaymak Gerger Kaymakamlığına, Adıyaman Hukuk Müşavirliğine Mardin Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, Adıyaman Valiliği Hukuk Müşavirliğine Isparta Valiliği Hukuk Müşaviri Salih Altınok atandı." - ADIYAMAN

Çelikhan, Adıyaman, Çorum, Tut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da bazı kaymakam ve vali yardımcıları değişti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:07 Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu 15:51 Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu
16:07
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
15:51
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
15:36
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 16:14:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da bazı kaymakam ve vali yardımcıları değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]