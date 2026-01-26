Adıyaman\'da Depremzedelerin Mağduriyeti Devam Ediyor

6 Şubat depremlerinden ağır şekilde etkilenen Adıyaman'da, yerinde dönüşüm kapsamında yürütülen bazı projelerde yaşanan gecikmeler ve duraksamalar nedeniyle depremzede vatandaşların mağduriyet yaşadığı belirtildi.

Adıyaman Merkez'de deprem bölgesi statüsünün devam ettiğini ve barınma ihtiyacının halen hayati bir sorun olduğunu ifade eden vatandaşlar, özel bir firması tarafından yürütülen yerinde dönüşüm projelerinde taahhütlerin yerine getirilmediğini öne sürerek yetkili kurumlara çağrıda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen vatandaşlar, yapılan açıklamada, yerinde dönüşüm uygulamalarının devlet ve vatandaşın ortak iradesiyle hayata geçirildiği hatırlatılarak, depremzedelerin kendi yaşam alanlarında güvenli konutlara kavuşmasının amaçlandığı vurgulandı.

Vatandaşlar, firmanın süreci ilerletmemesi nedeniyle çok sayıda malikin ciddi sıkıntılar yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada, projelerde sözleşmelerde belirtilen teslim tarihlerine uyulmadığı, inşaatların uzun süre durduğu ya da yarım bırakıldığı iddialarına yer verildi.

Depremzedelerin güvenli konutlarına bir an önce kavuşabilmek umuduyla firmaya güvendiklerini belirten vatandaşlar, gelinen noktada barınma haklarının fiilen ortadan kalktığını, birçok ailenin hala geçici barınma şartlarında yaşamaya mecbur bırakıldığını dile getirdi.

Yetkililere çağrıda bulunan mağdurlar, firma hakkında deprem bölgesinde yürüttüğü yerinde dönüşüm projeleri nedeniyle ivedilikle idari ve hukuki inceleme başlatılmasını, depremzedelerin haklarının öncelikli olarak korunmasını ve inşaatların mevcut durumunun şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

Açıklamada ayrıca, deprem bölgesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik denetimlerin artırılması ve caydırıcı yaptırımların uygulanması gerektiği vurgulanarak, kendileri gibi mağdur olan maliklerin sesinin duyulması ve mağduriyetlerin giderilmesi talep edildi.

Yerinde dönüşüm mağdurları, hakları teslim edilene ve güvenli konutlarına kavuşana kadar hukuki ve demokratik mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirti. - ADIYAMAN