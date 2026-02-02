Adıyaman'da İşçilerin Maaş Eylemi - Son Dakika
Adıyaman'da İşçilerin Maaş Eylemi

02.02.2026 11:19
3 aydır maaş alamadıklarını iddia eden Adıyaman'daki işçiler eylem yaptı.

Adıyaman'da, para alamadıklarını iddia eden bir firmanın işçileri eylem yaptı.

Adıyaman bir firmada elektrik işi yaptıklarını belirterek 3 aydır maaş alamadıklarını iddia eden yaklaşık 15 işçi eylem gerçekleştirdi. Adıyaman Kalesi yakınlarında eylem gerçekleştiren işçiler için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Para alamadıkları için duruma tepki gösteren işçiler, para alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. İşçiler, "Yaklaşık 3 aydır para alamıyoruz. Oldukça mağduruz. Bize çalışın dediler çalıştık bu defa da hakkımızı alamıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

