Adıyaman\'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bir otobüste yapılan aramada su arıtma cihazı içerisine gizlenmiş halde toplam 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde şüpheli V.K. takibe alındı. Şüphelinin üzerinde ve seyahat ettiği otobüste yapılan aramalarda, su arıtma cihazının içine gizlenerek ayrı ayrı vakumlandığı belirlenen toplam 3 kilogram skunk maddesi bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan V.K., İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN