Adıyaman'da Otomobil Yandı

16.01.2026 21:52
Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı, itfaiye müdahale etti, can kaybı yok.

Adıyaman'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 AAP 674 plakalı bir otomobil, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı yakınlarında alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yanan otomobil bir anda alev topuna döndü. Yangına çevredeki vatandaşlar ile esnaflar müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederken karayolu ise trafiğe kapatıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, Adıyaman, İtfaiye, 3-sayfa, Son Dakika

