Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
12 dakika önce
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akgül idaresindeki 27 VS 113 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan karayolu Sakarya Caddesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AR 545 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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