Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

12 dakika önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akgül idaresindeki 27 VS 113 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan karayolu Sakarya Caddesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AR 545 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Akgül, Çelikhan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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