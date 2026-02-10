Avukat da bunu yaparsa! Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı - Son Dakika
Avukat da bunu yaparsa! Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı

Avukat da bunu yaparsa! Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı
10.02.2026 11:04
Küçükçekmece Adliyesi'nde avukat, hakimle tartıştıktan sonra saldırmaya çalışırken gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde, İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu sonradan anlaşılan avukat P.S. ile görevli hakim arasında tartışma yaşandı. Avukatın, dosyasıyla ilgili olarak yaptığı konuşmaların hukuka uygun olmadığının söylenmesi üzerine tartışmanın büyüdüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, hakimin tartışmanın büyümemesi amacıyla avukatın dışarı çıkmasını istediği, ancak avukatın agresif tavırlarını sürdürdüğü, Yazı İşleri Müdürü'nün masasına yumrukla vurduğu ve polis çağrılmasına rağmen öfkeli davranışlarına devam ettiği kaydedildi. Avukatın, hakime saldırmaya çalıştığı sırada olay yerinde bulunan kişiler tarafından engellendiği ifade edildi. Hakimin şikayeti üzerine avukat P.S. hakkında 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı. Avukat P.S. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Adam hukukcu cahilmi bilyor memlekette birine saldirmanin cezası olmadığını yaşasın insan haklari yaşasın demokrasi yaşasın özgürlükler yaşasın hukuk sistemimiz emeği geçen tüm hukukcularimizin gelmisleri gecmisleri özenle yad edilir 11 0 Yanıtla
