AFAD, Bartın'daki sel çalışmalarını açıkladı - Son Dakika

Bartın'da meydana gelen sel felaketi sonrası AFAD çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada; 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın'ın Ulus İlçesi'ne bağlı Kumluca ve Abdipaşa Belediyesi ve çevre köylerde başlayan aşırı yağış dere taşmalarına neden olduğu, Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarına Bartın, Ankara, Sakarya, Samsun ve Kırıkkale AFAD il müdürlüklerinden 42 personel, 1 arama köpeği, 10 araç, 1 bot ve 4 motopomp ile devam ettiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 17 kişilik arama kurtarma timi ve 3 araç, İstanbul'dan 6 kişilik jandarma su altı arama timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı'ndan 7 ambulans, 1 UMKE ekibi ve ilçe itfaiye ekiplerinin olay bölgesinde görev yaptığı aktarıldı.

Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edildiği; Ulus İlçesi'ne bağlı 6 köye elektrik verilemediği ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Ulus'ta 90 mm yağış düştüğü; kuvvetli yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

(Onur Altındağ/İHA)