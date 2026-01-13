AFCON 2025 Yarı Finalleri Başlıyor

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) yarı final maçları yarın oynanacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonda yarın oynanacak yarı finallerde Senegal- Mısır ve Nijerya-Fas maçları yapılacak.

Senegal-Mısır maçı TSİ 20.00'de, Nijerya-Fas karşılaşması ise TSİ 23.00'te oynanacak.

Yarı finalde mücadele edecek Süper Lig oyuncuları

Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcunun boy gösterdiği turnuvanın yarı finalinde ise Türk kulüplerinde forma giyen 6 futbolcu sahaya çıkacak.

Galatasaray'dan Victor Osimhen (Nijerya) ile Ismail Jakobs (Senegal), Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi (Nijerya), Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri (Fas), Trabzonspor'dan Paul Onuachu (Nijerya), Samsunspor'dan Cherif Ndiaye (Senegal) yarı finalde takımlarının kadrosunda yer alacak.

Yarı finalistler

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Fas, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.

Son finalist Nijerya bu kez yarım kalan işi tamamlayıp kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Turnuvanın en başarılı ülkesi olarak 7 şampiyonluk elde eden Mısır da yeni bir zafere ulaşmaya çalışacak.

Tarihte bir kez kıtanın en büyüğü olma sevincini yaşayan Senegal ise yeni bir şampiyonluk hayali kuruyor.