Afyonkarahisar\'da Berat Gecesi Semineri

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik 'Berat Gecesi'nin faziletleri isimli seminer verildi.

Berat Kandili münasebetiyle Afyonkarahisar'ın tarihi camilerinden Mevlevi Camii'nde kadınlara yönelik Berat Kandili programı gerçekleştirildi.

Program, Kur'an kursu öğreticileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif ile başladı. Ardından İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak tarafından Berat Gecesi'nin fazileti ve tövbenin önemi üzerine vaaz verildi.

İlahi ve yapılan dualarla program sona ererken, programa katılan hanımlar memnuniyetlerini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR