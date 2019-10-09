Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kanber Şahin (19) yönetimindeki 35 AJ 8335 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Akgün köyü yakınlarında Cumali Topak idaresindeki 33 B 4400 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler, araçlarda bulunan Kanber (60), Özlem (50) ve Muhammet Şahin (15) ile Güledal Topak (53) yaralandı.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem Şahin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Dinar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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