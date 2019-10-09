Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kanber Şahin (19) yönetimindeki 35 AJ 8335 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Akgün köyü yakınlarında Cumali Topak idaresindeki 33 B 4400 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler, araçlarda bulunan Kanber (60), Özlem (50) ve Muhammet Şahin (15) ile Güledal Topak (53) yaralandı.
Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem Şahin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
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