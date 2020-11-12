Afyonkarahisar'da kadınlar kültür evlerinde öğreniyor, eğleniyor, sosyalleşiyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kadınlar kültür evlerinde öğreniyor, eğleniyor, sosyalleşiyor

12.11.2020 11:07

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla kentteki ilçelerin tamamında kaymakamlık ve belediyeler koordinesinde başlatılan "Kadın Kültür Evleri Projesi"ne ilgi büyük.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla kentteki ilçelerin tamamında kaymakamlık ve belediyeler koordinesinde başlatılan "Kadın Kültür Evleri Projesi"ne ilgi büyük.

Temmuz ayında başlanan proje kapsamında şu anda 6 ilçede faaliyet gösteren "Kadın Kültür Evleri"nde tüm hizmetler kadınlara ücretsiz sunuluyor. Evlerde sanat, spor, eğitim, kültür, dinlenme ve çocuk bakım alanları bulunuyor.

Kadınların 40 farklı alanda eğitimler alacağı projeye Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları, belediye, kaymakamlıklar ve gönüllü eğitmenler destek veriyor.

Vali Gökmen Çiçek, AA muhabirine, Afyonkarahisar Valiliği olarak 17 ilçede aynı anda Kadın Kültür Evleri inşaatlarına başladıklarını söyledi.

Evlerden 6'sının hemen faaliyete geçtiğini aktaran Çiçek, "Şu an pandemi kurallarına uygun bir şekilde dersler, kurslar kadınların kullanabileceği fitness, konferans salonları cep sinemaları bütün hepsi içinde düşünülerek tamamlandı." diye konuştu.

Vali Çiçek, evlerin umduklarından çok daha fazla rağbet gördüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı çok mutlu olduk. Kadınlarımıza ne yapsak azdır, diye düşündük. Özellikle kırsaldaki ilçelerde kadınlarımızın sosyalleşme olanaklarını artırmak amacıyla buna başladık. Teyzelerimiz, kız kardeşlerimiz, annelerimiz bu evlere o kadar çok sahip çıktılar ki; çığ gibi büyüdü. Sandıklı, Şuhut, Sultandağı, Çobanlar, Sinanpaşa'daki evler faaliyette."

"Evler marka değeri haline geldi"

Çiçek, evlerde kursların, derslerin verildiği, içinde psikiyatristler ve sosyologların da görevlendirdiği merkezlerin Afyonkarahisar'da bir marka değeri haline geldiğini belirtti.

Projeyi kadınların sahiplenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Çiçek, "İlk gittiğimiz zamanlarla şimdi gittiğimiz zamanlar arasında çok farklı bir konsepte geçildiğini gördük. Biz burayı aynı zamanda bir akademiye çevirdik ve buranın kadınlar akademisi olmasını istedik." yorumunda bulundu.

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş da kültür evlerinde kadınların her türlü vakit geçirme imkanına kavuştuğunu vurguladı.

Çobanlar ilçesindeki Kültür Evi'nde spor hocası olarak görev yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Sultan Özbay ise kadınların gündelik işlerin arasında kendilerine vakit ayıramadıklarını, burada kendilerini fark ettiklerini vurguladı.

"Kadınları burada en üst düzeyde faydalandırmaya çalışıyoruz"

Sandıklı Kadın Kültür Evi sorumlusu Esra Baykal ise amaçlarının kadınların bilinçlenmesi olduğunu ifade etti.

Faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Baykal, şunları söyledi:

"Şu anda okuma yazma bilmeyen iki teyzemiz var. Biri 74, diğeri 60 yaşında şimdiye kadar okuma yazma öğrenmemişler. Keçe, turistik hediyelik eşya yapım kursları bunların haricinde kadınların bilinçlenmesine yönelik kadın sağlığı eğitimleri. Haftada bir gün diyetisyenimiz geliyor. Çocuk istismarıyla ilgili de eğitimler veriliyor. Kadınları burada en üst düzeyde faydalandırmaya çalışıyoruz."

"Bilmediğimiz pek çok şeyi öğrendik"

Kursiyerlerden Dudu Gedik (37) boş zamanlarını Kadın Kültür Evinde değerlendirdiğini anlatarak, "Buraya sabah geldiğimizde ilk olarak sporumuzu yapıyoruz. Dini programlarımız oluyor. Buradan çok memnunuz. Bizim böyle aktivitelere ihtiyacımız varmış burada bunu anladık. Bilmediğimiz pek çok şeyi öğrendik." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da kadınlar kültür evlerinde öğreniyor, eğleniyor, sosyalleşiyor
Afyonkarahisar'da kadınlar kültür evlerinde öğreniyor, eğleniyor, sosyalleşiyor
Afyonkarahisar'da kadınlar kültür evlerinde öğreniyor, eğleniyor, sosyalleşiyor
Afyonkarahisar'da kadınlar kültür evlerinde öğreniyor, eğleniyor, sosyalleşiyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çocuk, Afyon, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kadınlar kültür evlerinde öğreniyor, eğleniyor, sosyalleşiyor - Son Dakika


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