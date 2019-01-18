Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Karne Heyecanı

Afyonkarahisar'da Karne Heyecanı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla karnelerini aldı.

Afyonkarahisar'da Karne Heyecanı, System.String[]
Afyonkarahisar'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla karnelerini aldı.

Afyonkarahisar Bahçeşehir Koleji'nde karne programı düzenlendi.

Okul kurucularından Abdullah Taş, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, karne heyecanına ortak oldu.

Taş, törende yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimiz siz velilerimizle kaliteli zaman geçirmeyi hak ettiler. Onun için bir öğretmen olarak hepinizden ricam, çocuklarınıza kaliteli zaman ayırın. Tatil dönemini böyle değerlendirmek en uygun olanıdır. Çocuklar bir emanetti biz bunu dört aydır elimizden geldiğince gözümüzden sakınarak koruyup kollayarak bir dönemi tamamlamaya çalıştık." dedi.

Birinci sınıf öğretmenlerinden Hilmi Hökerek de öğrencilere karnelerini vererek iyi tatiller diledi.

Tören öğrencilere öğretmenlerin karnelerini dağıtmasıyla sürdü.

Program sonunda, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:37 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
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