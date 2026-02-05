Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar Kent Ormanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y., idaresindeki 03 AHJ 441 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR