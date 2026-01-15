Afyonkarahisar\'da Kaza: Araç Hurdaya Döndü

Afyonkarahisar'da önce bariyerlere ardından beton direğe çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AK 4479 Skoda marka plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce bariyerlere ardından beton direğe çarptı. Kazada kopan bariyerler aracın içine girerken, sürücü şans eseri kazayı hurdaya dönen araçta yaralı olarak atlattı. Yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR