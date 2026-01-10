Afyonkarahisar'da jandarma tarafından birçok farklı adrese yapılan baskınlarda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından alınan istihbarat üzerine çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait şarjör ve 500'e yakın mermi ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltıların olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3-sayfa › Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?