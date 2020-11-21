Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren kentin meydan, cadde ve sokakları bomboş kaldı. Kısıtlamanın başladığı saatlerde halen sokak ve caddelerde seyir eden araçları durduran polis işyerlerinden evlerine giden vatandaşlara ise 1 saat içerisinde evlerinde olmaları yönünde uyardı.

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibari ile başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte kent genelinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri devriye gezmeye başlarken bazı ekipler ise işlek cadde ve sokaklarda nöbet tutmaya başladı. Kısıtlama kararı ile birlikte kentin boş boş hali ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından havadan drone ile görüntülendi.

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi. Öte yandan polis ekipleri kısıstlamanın başladığı saatten itibaren halen araçları ile seyir halinde bulunan vatandaşları uyarırken işyerlerinden evlerine gitmeye çalışan kişilere ise saat 21.00'a kadar müsaade edildi. Boş kalan Afyonkarahisar meydanında ise sadece köpekler kaldığı görüldü. - AFYONKARAHİSAR