Afyonkarahisar'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı
Afyonkarahisar'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

19.01.2026 10:55
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Karahisar Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D., yönetimindeki 03 AHD 472 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

