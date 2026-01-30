Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da arazinin aracının yaklaşık 5 metrelik refüjden aşağı uçarak bir evin istinat duvarına çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 CAB 733 plakalı arazi aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yaklaşık 5 metre yükseklikteki refüjden alt yola uçarak bir evin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR