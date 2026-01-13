Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 181 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Operasyon kent merkezinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 181 adet uyuşturucu alıp ele geçirildi. Olayın ardından G.B. ve V.C., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR