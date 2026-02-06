Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

06.02.2026 12:31
Uyuşturucu ticareti nedeniyle 3 kişi tutuklandı, 238 gram madde ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR'da polisin uyuşturucu operasyonlarında 2'si aranan hükümlü olmak üzere 3 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C. ile G.A.'yı yakaladı. 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bolvadin'de uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada ise 238 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili E.E.'ye 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Öte yandan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda da 15 sentetik ecza maddesi, 7,85 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili M.D. ve E.U. hakkında 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, T.A. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Güvenlik, Güncel, Suç

12:30
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
