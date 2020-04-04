Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ile Evciler ilçelerinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.



Dazkırı ile Evciler kaymakamlıklarınca görevlendirilen polis, jandarma ve kamu personeli, ilçe merkezindeki ve köylerdeki vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.

Vatandaşlar da verilen hizmetlerden dolayı devlet görevlilerine teşekkür ediyor.