Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan kısa kısa
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ile Evciler ilçelerinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ile Evciler ilçelerinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.
Dazkırı ile Evciler kaymakamlıklarınca görevlendirilen polis, jandarma ve kamu personeli, ilçe merkezindeki ve köylerdeki vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.
Vatandaşlar da verilen hizmetlerden dolayı devlet görevlilerine teşekkür ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:38 Kaynak: AA
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