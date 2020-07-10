Afyonkarahisar İGM temmuz ayı toplantıları sona erdi - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) temmuz ayı toplantısının 5. birleşimi yapıldı.

İGM meclis toplantı salonunda, Burhanettin Çoban başkanlığındaki toplantıda, 5 gündem dışı madde, ilgili komisyona gönderildi.

Toplantının son oturumunda, komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. İlgili komisyon Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nin sahibi olduğu Örnek Evler Mahallesi'nde bulunan ve Vali Yardımcılarının oturduğu lojmanlar ile Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan bir deponun, Afdora evlerinde bulunan belediyeye ait 3 dairenin takasını görüştü. Komisyon, belediyenin bu takas önerisini olumlu bularak takas yapılmasına onay verdi.

İlgili komisyon raporları meclis tarafından da oy birliği ile kabul edildi.