Afyonkarahisar Siber Suçlarla Mücadelede Başarı İleriye Taşınıyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılında siber suçlarla mücadele ekiplerinin yıl boyunca vatandaşların dijital güvenliğini en üst düzeyde tutmak için gece gündüz çalıştığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılını geride bırakırken, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, dijital dünyamızın güvenliğini sağlamak adına attığımız adımları gururla paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca; çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinden, siber zorbalığa kadar pek çok alanda faaliyet göstererek vatandaşlarımızın dijital güvenliğini en üst düzeyde tutmak için gece gündüz çalıştık. Yaptığımız çalışmalar, yürüttüğümüz bilinçlendirme kampanyaları ve operasyonlar sayesinde siber tehditlere karşı önemli başarılar elde ettik.

Siber suçlarla mücadele, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket ettik. Bu doğrultuda, okullarımızla, kamu kurumlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği yaparak, dijital okuryazarlığı artırmanın ve farkındalığı yükseltmenin de gayretini gösterdik. Çünkü biliyoruz ki, güçlü bir siber güvenlik, güçlü bir toplum demektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR