Aydın'ın Efeler ilçesinde hastane bahçesindeki çam ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu,
Aydın Devlet Hastanesi bahçesindeki çam ağacı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Devrilen ağaç park halindeki 4 otomobile hasar verdi.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağacın ve araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Ağaç Devrildi, 4 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?