AGD'de kış etkinlikleri başlıyor - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Kocasinan ilçe temsilciliği ortaokullu erkek öğrencilere kış kampı düzenliyor. Geleneksel olarak her sene öğrencilere kış döneminde ahlak ve maneviyat ağırlıklı eğitim veren Anadolu Gençlik Derneği, bu yıl da faaliyetini sürdüreceğini açıkladı. Yaz etkinlikleri ile ilgili konuşan Kocasinan ilçe temsilcisi Abdullah Kaya, 'İnsanların en hayırlısı insanlığa hayırlı olandır.' düsturuyla hareket ederek kış kursları düzenlediklerini söyledi.



Başkan Abdullah Kaya, "Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle 18 -19 20-21 23-24 Ocak tarihlerinde 3 ayrı grup halinde düzenleyeceğiz. Kampta öğrencilere temel dini bilgiler, kitap okuma, oyunlar ve gezi etkinliklerine yer vereceğiz. Öğrenci kayıtlarımız bu hafta son bulacak. Alanında uzman bireylerin komisyonluğunda hazırladığımız programımızı uygulamaya başladık. Anadolu Gençlik Derneği kış etkinliklerine katılan gençler İslam inancına teşkil eden değerlerle buluşurken, bunu yanında sosyal etkinliklerle yaz tatilini en güzel şekilde değerlendirilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.



Kaya, "Müslümanlık, güzel ahlak üzere yaşamaktır. Maalesef, ahlakı önemsemeyen, İslam'la bağı bir fanatizmden öteye geçmeyen Müslümanların sayısı hızla artmaktadır, bizim güzel bir ahlak üzere yaşayan nesiller için daha çok gayret etmemiz gerekir. Her daim 'önce ahlak ve maneviyat' düsturuyla ilerliyoruz. Ahlak kişinin kendi için istediğini kardeşi için de istemesidir, kişinin kendi için istemediğini kardeşi için de istememesidir. İmam Gazali der ki; 'Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz'. Yani netice itibarıyla bizim çocuklarımız, bizim gölgelerimizdir. Eğer biz düzgün olursak çocuklarımız da düzgün olur, eğer bizde yamukluk, bir eğrilik varsa, o eğrilikten doğru bir gölge beklememiz doğru olmaz" dedi. Turhan, yaz etkinliklerinin hedefinin bilinçli bir nesil yetiştirmek olduğunu belirterek, "Müslüman bir ailede ebeveynlerin görevi güzel ahlaklı nesiller yetiştirmektir. Ahlak, kişinin yeryüzünde ne varsa öncelikle hepsini bir emanet olarak görmesidir. Yaz etkinliklerimizde hedefimiz bütün bu emanetlerin hakkını gözetme gayretinde nesiller yetiştirebilmektir" dedi.



Etkinlikleri düzenlemekteki amaçlarının gençlerin nitelikli zaman geçirmesini sağlamak olduğunu vurgulayan AGD Kocasinan temsilcisi Abdullah Kaya, "Gençler geleceğimizin teminatıdır. Ülke gençlerimizin içine düştüğü manevi kriz, günümüzde artık iyiden iyiye artmıştır. Anadolu Gençlik Derneği olarak yaptığımız çalışmalar ülkemiz gençliği için sığınılabilir bir liman, uzatılmış bir dost elidir. Yaptığımız çalışmalar geleceğin aydınlık Türkiye'sini inşa edici, kararlı adımlardan biridir. Bu duygu ve düşüncelerle bu yılda Geleneksel Yaz Etkinlikleri programımızı başlattık. Yapacağımız bu programlarda gençlerimizle nitelikli vakit geçirmek suretiyle onların bireysel, sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmaya gayret edeceğiz. Programlarımıza tüm genç dostlarımızı davet ediyoruz." şeklinde konuştu. - KAYSERİ