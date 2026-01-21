Ağrı\'da Kar Yağışı Hastalara Ulaşımı Engelledi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolları kapanan köylerde rahatsızlanan hastalar için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Kopuz, Toprakkale ve Çetinsu köylerinde yaşayan 3 kişinin aniden fenalaşması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgelere İlçe Özel İdaresi ile Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri yönlendirildi. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Zorlu kış şartlarında ekiplerin uzun uğraşları sonucu yolların açılmasıyla Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri köylere ulaşarak, hastalara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 3 hasta ambulanslarla sevk edildikleri Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşerolumsuz, hava şartlarına rağmen sağlık ekiplerinin görevlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla sahada çalışmalarını sürdürüyor. En zor şartlarda dahi hastalarımıza ulaşmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.