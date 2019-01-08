Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Okullar Yarın Tatil

Ağrı'da Okullar Yarın Tatil

18 dakika önce

Ağrı'da il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

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Ağrı'da il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde, 9 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları yüzünden kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:38 Kaynak: AA

Çarşamba İlçesi, Ağrı, Güncel
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