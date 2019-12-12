Ağrı GSİM'den ilk ve ortaokullara spor malzemesi desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı GSİM'den ilk ve ortaokullara spor malzemesi desteği - Son Dakika

Ağrı GSİM'den ilk ve ortaokullara spor malzemesi desteği

6 saat önce

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü'nde bulunan ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek spor malzemesi desteğinde bulundu.

Ağrı GSİM'den ilk ve ortaokullara spor malzemesi desteği, System.String[]

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü'nde bulunan ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek spor malzemesi desteğinde bulundu.


Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmi Karaoğlan ile birlikte geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 4 teröristtin etkisiz hale getirildiği Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü'ndeki ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere spor malzemesi hediye etti.


Burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden İl Müdürü Demir, öğrencilerle birlikte kurulan spor parkurlarında spor yaptı. - AĞRI

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:34 Kaynak: İHA
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