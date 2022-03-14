Ahlat'ta yoğun kar yağışı... Tüm köy yolları ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ahlat'ta yoğun kar yağışı... Tüm köy yolları ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi

14.03.2022 11:47

Ahlat'ta yoğun kar yağışı... Tüm köy yolları ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildiBİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime 1 gün ara verildi.

Ahlat'ta yoğun kar yağışı... Tüm köy yolları ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi

BİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ahlat ilçesinde de kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı belde ve köylerde resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımız ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

İlçedeki vatandaşlar da, mart ayında bu kadar fazla kar yağışıyla ilk defa karşılaştıklarını ifade ettiler. İlçedeki vatandaşlardan Mete Gözel, baharı beklerken kar yağışının şaşkınlık oluşturduğunu belirterek, "Biz 4-5 gün önce burada baharı beklerken bir anda yine karla karşılaştık. Karın yağması iyidir, çiftçi için, kuraklık için, toprağın bereketi için iyidir. Biz bu duruma seviniyoruz. İnşallah böyle de devam eder" dedi.

Öte yandan, Bitlis'in Mutki, Adilcevaz ve Hizan ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Ahlat'ta yoğun kar yağışı... Tüm köy yolları ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi
Ahlat'ta yoğun kar yağışı... Tüm köy yolları ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi
Ahlat'ta yoğun kar yağışı... Tüm köy yolları ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi

YORUMLAR
500
Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonu Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonu Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitime kar engeli Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitime kar engeli

Hisarcık, Bitlis, Ahlat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta yoğun kar yağışı... Tüm köy yolları ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
11:23 "Giderlerse gitsinler" denmişti! Bugün 14 Mart tıp bayramı: Hekimler bütün ülkede 3 günlük g(ö)revde
11:21 Dünyanın beklediği tek bir haber var! Savaşın seyrini etkileyecek zirveye dakikalar kaldı
11:19 AK Parti ve MHP: Barajın yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
11:16 14 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:55:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ahlat'ta yoğun kar yağışı... Tüm köy yolları ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement