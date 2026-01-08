Ahmet Çalık Anısına Lokma Dağıtımı - Son Dakika
Ahmet Çalık Anısına Lokma Dağıtımı

Ahmet Çalık Anısına Lokma Dağıtımı
08.01.2026 14:11
Öğretmen Abidin Dündar, Ahmet Çalık için 3 yıldır her okulda lokma dağıtarak anısını yaşatıyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abidin Dündar, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için 3 yıldır gittiği her okulda lokma dağıtıyor.

11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık hayrına 3 yıldır gittiği her okulda lokma döktüren öğretmen Abidin Dündar, bu sene de hayır lokmasına devam etti. Öğrencilere hem Ahmet Çalık'ı hem de Konyaspor sevgisini anlatan Dündar, Konyasporlu bir nesil yetiştirme hedefinde olduğunu belirtti.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abidin Dündar, "11 Ocak 2022'de elim bir trafik kazasıyla aramızdan ayrılan Ahmet Çalık, tüm Konya'yı olduğu gibi bizleri de üzdü. Onun manevi duygularını yaşatmak amacıyla ben, kendi çapımda gittiğim bütün okullarda bunu bir gelenek haline getirdim. Yıldönümü gelince lokma dağıtımı yapıyoruz. Öğrencilere Ahmet Çalık'ın hem manevi kişiliğini hem de futbolcu kişiliğini anlatıyoruz. Burada benim farklı bir misyonum da var. Gittiğim tüm okullarda Konyasporlu nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyorum. Öğrencileri şehrinin takımını tutmaya yönlendiren bir tavır içerisindeyim. Bunlar öğrenciler içerisinde çok büyük bir sinerji elde ediyor. Burada zaten lokma dağıtımında da görüldü. Öğrenciler formalarıyla geliyorlar. Konyaspor'la ilgili beklentileri var, maçlara gittiklerinden bahsediyorlar. Okul içerisinde ve normal hayatlarında Konyaspor ön plana çıkmaya başlıyor. Bu vesileyle Ahmet Çalık kardeşimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu "Ahmet Çalık Sezonu" ilan edilmişti. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Konyaspor, Selçuklu, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
