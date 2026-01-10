Ahmet Eroğlu, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı - Son Dakika
Ahmet Eroğlu, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı

10.01.2026 15:17
Öz Finans İş Sendikası'nın 4. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Eroğlu yeniden genel başkan seçildi.

Öz Finans İş Sendikasının 4. Olağan Genel Kurulunda Ahmet Eroğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Finans İş Sendikasının 4. Olağan Genel Kurulu, Yenimahalle'deki otelde gerçekleştirildi.

Seymenlerin gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda sendikanın geçmiş dönem faaliyetleri, elde edilen kazanımlar ve gelecek döneme ilişkin hedefler ele alındı.

Genel kurulun açılışında konuşan Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikal birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek, finans iş kolunda çalışanların hak ve taleplerini kararlılıkla savunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Sendikanın kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eroğlu, sendikalaşmaya sıfırdan başladıklarını ve bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirtti.

İlk toplu iş sözleşmeyi 1 Ocak 2015'te imzaladıklarını anlatan Eroğlu, gelinen noktaya ilişkin, "Şu anda 5'inci dönem toplu iş sözleşmemiz yürürlükte. Şimdi genel merkezimiz, araçlarımız ve ofislerimiz var. 60'a yakın arkadaşımız, bu sendikanın genel merkezinde ve şubelerinde görev alıyor." diye konuştu.

Genel merkez bünyesinde kadın ve engelli komitelerinin de faaliyet gösterdiğini dile getiren Eroğlu, bu komitelerin 80 ilde örgütlü olduğunu ifade etti.

Genel kurulun sonunda gerçekleştirilen seçimde delegelerin oylarıyla Eroğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Toplantıya sendika temsilcilerinin yanı sıra eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de katıldı.

Kaynak: AA

