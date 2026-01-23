Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ahmet Özer\'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
23.01.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Özer hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Maramara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Özer ile avukatları ve çok sayıda partili katıldı. Geçtiğimiz celse savcılık duruşmada esasa ilişkin mütalaasında Özer'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

'BARIŞ SÜRECİ İÇİN BİR GÜN BİLE DURMADAN ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİM'

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Özer, "Benim terör örgütüyle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen adam bile söyler. Ben terörle yan yana gelecek bir insana benziyor muyum? 64 yıl tek bir suç işlememişim; belediye başkanı olunca mı terör örgütü üyesi olmuşum? Bu akla mantığa sığıyor mu? Bu ülkenin ayakta durması için üç temel şart gerekmektedir: siyasal düzen, ekonomi ve adalet. Bizi halk yapan, bizi toplum yapan temel çimento hukuktur. Demokratik olduğu iddia edilen sistemlerde en tehlikelisi de budur. Bir ülkeyi ayakta tutan adalettir, haktır, hukuktur. Bizim amacımız, herkesi koruyup kollayan, adalet dağıtan bir sistemdir. Bana kollukta, sorguda sorulmayan gizli tanık bir gecede icat edildi. 35 yıllık akademik kariyerime bakılırsa, benim terörle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen biri bile söyler. Hukuktan başka sığınacak dalımız yok. Bizi halk yapan temel çimento hukuktur. Bugün biz bu süreç içerisinde yargılanmıyoruz, adeta cezalandırılıyoruz. 12 yıl önce, benim tarafı olmadığım bir görüşmede İmralı'da benim adım geçtiği için yargılanıyorum. Böyle barış süreci nasıl sağlanacak? Bana göre barış ve huzuru sağlayabilecek en yetkili kurumların başında yargı kurumları geliyor. O nedenle yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini söylüyoruz. Deliller, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açık ve net olmalı. Hayatım boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadım, aksine karşısında oldum. Şiddetin asla bir çözüm olmadığını ifade ettim. Bunlar geçmişimde sabittir. Yeni bir çözüm sürecine duyulan ihtiyaçtan söz ettim. Tahliye olduktan sonra da barış süreci için bir gün bile durmadan üzerime düşeni yapmak için çaba sarf ettim. Bütün bunları yapan biri olarak, nasıl benden bir terör örgütü üyesi çıkaracaksınız? Ahmet Özer'den terör örgütü üyesi çıkmaz; barışın ve birliğin teminatı çıkar. Aldığım elektrik süpürgesinden tutun, kiracının yatırdığı kira parasına, incir satın aldığım yere kadar birçok şey dosyada terörle iltisaklı konu haline getirilmiş. 13 yıl boyunca bir troll ağıyla telefonlarım dinlenmiş. Ben Pervin Buldan ile görüşmüşüm. Pervin Buldan her gün Cumhurbaşkanı ile konuşuyor. O suçlu değil de ben Pervin Buldan'ı aradığımda mı suçlu oluyorum? Ben çıktıktan sonra yaklaşık 100 bin insan bana 'geçmiş olsun' demeye geldi. Ben o insanların ne suçu var, ne suçu yok nereden bilebilirim? Bundan dolayı ben nasıl suçlanabilirim" dedi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme kararında, Ahmet Özer'in, 'PKK/KCK Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Yönetim, Ahmet Özer, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti İşletme mühürlendi Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti! İşletme mühürlendi
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:00:03. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.