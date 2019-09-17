Son Dakika Haberleri: Ahmet Selçuk İlkan, 10 Burda Kitap Fuarı'nda sevenleri ile buluştu
Son Dakika Magazin Haber

Ahmet Selçuk İlkan, 10 Burda Kitap Fuarı'nda sevenleri ile buluştu

6 dakika önce

Yeni nesil AVM'cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden 10 Burda AVM, Kitap Fuarı'nın ikincisi kapsamında sevilen şair ve besteci Ahmet Selçuk İlkan'ı sevenleri ile buluşturdu.

Ahmet Selçuk İlkan, 10 Burda Kitap Fuarı'nda sevenleri ile buluştu, System.String[]

Yeni nesil AVM'cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden 10 Burda AVM, Kitap Fuarı'nın ikincisi kapsamında sevilen şair ve besteci Ahmet Selçuk İlkan'ı sevenleri ile buluşturdu.


Ünlü şair ve besteci Ahmet Selçuk İlkan, 10 Burda Kitap Fuarı kapsamında gerçekleşen şiir dinletisi etkinliği ve imza gününde sevenleri ile bir araya geldi. Ölümsüz şarkıların efsane şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı hayranlarıyla buluşturan etkinliğe ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Ahmet Selçuk İlkan, yazdığı ve şarkı haline gelen şiirlerini seslendirirken, 10 Burda AVM ziyaretçileri şarkılara ve şiirlere eşlik etti. 29 Eylül'e kadar sürecek 10 Burda Kitap Fuarı ile 10 Burda AVM, misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. - BALIKESİR

Ahmet Selçuk, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Komedyen Sefa Doğanay, başörtülü poz veren Aleyna Tilki'yi tiye aldı
Prenses Diana'dan ünlü yayıncıya yüz kızartan soru: Göğüslerim çok mu küçük? Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu Efsane film Çağrı'nın Bilal-i Habeşi'si hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:20:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Selçuk İlkan, 10 Burda Kitap Fuarı'nda sevenleri ile buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]