Son Dakika Haberleri: Ahşap atölyesi, alev alev yandı
Son Dakika Güncel Ahşap atölyesi, alev alev yandı - Son Dakika

Ahşap atölyesi, alev alev yandı

6 saat önce

DÜZCE'de, ahşap işleme atölyesinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahşap atölyesi, alev alev yandı, System.String[]

DÜZCE'de, ahşap işleme atölyesinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, atölye, kullanılamaz hale geldi.

Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Mehmet Zengin'e ait ahşap işleme atölyesinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm atölyeyi sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Atölyeyi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:43 Kaynak: DHA
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