Son Dakika Haberleri: Aiçü "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Etkinlikleri Kapsamında Protokol İmzaladı

Aiçü "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Etkinlikleri Kapsamında Protokol İmzaladı

1 saat önce

2018 yılında vefat eden bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu sene "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi.

Aiçü
2018 yılında vefat eden bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu sene "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi. Bu yıl gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV), Kırıkkale Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

İBTAV Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı programda, İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Ersan Aslan ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un imzalarıyla yürürlüğe giren protokole göre "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında İslam Bilim Tarihinin dünya medeniyetine yaptığı katkılar, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amaçlanıyor.

Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ülkemizin çok önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, hayatı boyunca bilime önemli katkılarda bulunmuş ve özelikle İslam Bilim Tarihi alanında çok kıymetli çalışmaları ve eserleri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in mirasının yaşatılması ve geride bıraktığı eserlerin daha geniş kitlelere ve genç kuşaklara aktarılması için İBTAV ve koordinatör üniversite olan Kırıkkale Üniversitesiyle birlikte bir yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve bilimsel faaliyetler yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu senenin "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısı yaşatmak için Üniversitedeki bir mekana Prof. Dr. Fuat Sezgin'in isminin verileceğini söyledi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:09 Kaynak: İHA

Ağrı, Fuat Sezgin, Güncel
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